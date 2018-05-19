"شبيه العفاسي".. حكاية رجل يهز "فيصل" بترتيل القرآن (فيديو وصور)

تسلل من آزقة الصعيد، لم يجد فرصة للعمل هناك، تعرض لظروف قاسية، أجبرته على ترك أقاربه وأحبائه، ليتنقل بين حواري المحروسة. وبجسد نحيل، وجلباب مغطاة بالتراب، يجلس "العم صالح" في شوارع فيصل تزامنًا مع ليالي شهر رمضان المبارك، وأمامه أكياس "المناديل"، بالإضافة إلى مصحف كبير، وذلك في حيلة جديدة لكسب قوت يومه.

يمتلك صوت جذاب، يستطيع أن يلفت انتباه المارة، بترتيل آيات القرآن الكريم، ولكن يعتقد البعض أنه فخ للتوسل، وهو ما سيوضحه "العم صالح" الذي بلغ العقد الخامس من عمره. ويقول "العم صالح": "أنا من المنيا وأتيت إلى القاهرة باحثًا عن لقمة العيش، بسبب عدم توافر فرص عمل مناسبة في الصعيد".

وللوهلة الأولى تعتقد أنك أمام الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، وبالفعل فهو يشبهه كثيرًا، ويستكمل "الشيخ صالح" حديثه لـ"الفجر"، قائلاً: "أمتلك موهبة قراءة القرآن بصوت جذاب منذ الصغر، كما أنني ورثت ذلك عن المرحوم جدي". وبصوت يملؤه الحسرة، يضيف "العم صالح": "أنا راجل عندي 50 سنة ولكن لم أتزوج حتى الآن وده نصيبي ومعنديش عيال وراضي بقضاء ربنا وقدره".