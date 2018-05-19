ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

باسم يوسف: هذه حقيقة ظهوري في برنامج "رامز تحت الصفر"

السبت 19/مايو/2018 - 03:56 ص
باسم يوسف: هذه حقيقة ظهوري في برنامج رامز تحت الصفر
طباعة
الفجر الفني
 

كشف الإعلامي الساخر باسم يوسف، حقيقة ظهوره في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، تقديم الفنان رامز جلال. 


وكتب عبر حسابه  الرسمي، موقع الصور التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا بقالي ست سنين بتطلع عليا إشاعة إني طالع في برنامج رامز.. وكل سنة نفس الإشاعة تطلع غلط والسنة اللي بعديها ناس تكررها عادي. يا جدعان مش ممكن ذاكرة السمكة دي".
باسم يوسف: هذه حقيقة ظهوري في برنامج "رامز تحت الصفر"
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما رامز جلال رامز تحت الصفر دراما باسن يوسف الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 5:10:33 AM