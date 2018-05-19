باسم يوسف: هذه حقيقة ظهوري في برنامج "رامز تحت الصفر"
السبت 19/مايو/2018 - 03:56 ص
الفجر الفني
كشف الإعلامي الساخر باسم يوسف، حقيقة ظهوره في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، تقديم الفنان رامز جلال.
وكتب عبر حسابه الرسمي، موقع الصور التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا بقالي ست سنين بتطلع عليا إشاعة إني طالع في برنامج رامز.. وكل سنة نفس الإشاعة تطلع غلط والسنة اللي بعديها ناس تكررها عادي. يا جدعان مش ممكن ذاكرة السمكة دي".
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