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علي جمعة: مبادرة "فطارنا مع أهلنا" تحارب الجماعات المتطرفة فكريا‎

السبت 19/مايو/2018 - 04:00 ص
علي جمعة: مبادرة فطارنا مع أهلنا تحارب الجماعات المتطرفة فكريا‎
علي جمعة
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إسماعيل منطاوي
 
أعرب الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح أول خيمة رمضانية فى إطار مبادرة "فطارنا مع أهلينا".

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، خلال افتتاح أول خيمة رمضانية فى إطار مبادرة "المصريين فى الخارج فطارنا مع أهلينا"، أن عنوان المبادرة السلام والعمل معا، لنصل إلي مرادنا، موضحًا بان المبادرة دليلًا علي اتحادنا سويًا ضد الجماعات اللي تتبع الانحراف الفكري. 

واستطرد الدكتور على جمعة كلمته قائلا :"هيا بنا نتعاون مجتمع مدنى وحكومة ورجال أعمال ومؤسسات ومنظمات من أجل رفعة الوطن".
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