علي جمعة: مبادرة "فطارنا مع أهلنا" تحارب الجماعات المتطرفة فكريا‎

أعرب الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح أول خيمة رمضانية فى إطار مبادرة "فطارنا مع أهلينا".





وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، خلال افتتاح أول خيمة رمضانية فى إطار مبادرة "المصريين فى الخارج فطارنا مع أهلينا"، أن عنوان المبادرة السلام والعمل معا، لنصل إلي مرادنا، موضحًا بان المبادرة دليلًا علي اتحادنا سويًا ضد الجماعات اللي تتبع الانحراف الفكري.



