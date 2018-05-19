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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم السبت 19-5-2018 بنهائي كأس إنجلترا

السبت 19/مايو/2018 - 03:35 ص
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم السبت 19-5-2018 بنهائي كأس إنجلترا
تشيلسي ومانشستر يونايتد
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أحمد عصام
 

يواجه مانشستر يونايتد، نظيره تشيلسي، مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس كأس الإتحاد الإنجليزي.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعة هذه المواجهة على بين سبورت 2 HD، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

 

وأعلنت قنوات بي إن سبورت الرياضية، أن التونسي عصام الشوالي، والبحريني خالد الحدي سيعلقان على اللقاء.

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