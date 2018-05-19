جينيفر أنيستون أول امرأة وأول مثلية رئيسة لأمريكا في فيلم كوميدي
السبت 19/مايو/2018 - 03:32 ص
رويترز
قالت شركة نتفليكس يوم الجمعة إن نجمة هوليود جينيفر أنيستون ستقوم بدور أول امرأة ، وأول شخص مثلي، يتولى رئاسة الولايات المتحدة في فيلم كوميدي لصالح الشركة.
وسوف تؤدي الممثلة الكوميدية الأمريكية تيج نوتارو دور زوجة أنيستون في الفيلم، كما أنها تشارك في كتابة سيناريو الفيلم الذي يحمل الاسم ”السيدات الأول“.
وقالت نتفليكس في بيان ”عندما تدخل بيفرلي وكيسي نيكولسون البيت الأبيض، فسوف تثبتان أن وراء كل امرأة عظيمة... امرأة عظيمة أخرى“، مشيرة إلى الشخصيتين اللتين يدور حولهما الفيلم.
والإعلان هو الأحدث في سلسلة من المشروعات البارزة لأنيستون (49 عاما) التي اشتملت أعمالها في أغلبها على أفلام كوميدية رومانسية منذ انتهاء عرض مسلسل ”فريندز“ في 2004.
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