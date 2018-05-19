رسميا.. محمد إسماعيل مديرا فنيا لتلا في الممتاز "ب"

قرر مجلس إدارة مركز شباب تلا، التعاقد مع محمد إسماعيل المدير الفني الأسبق للشرقية وسمنود، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بدوري الممتاز "ب" خلفاً لعماد سرور الذي رحل عقب التأهل في الموسم الحالي.

وعقد مسؤولو تلا جلسة مع المدير الفني الجديد في مقر مركز شباب تلا، تم خلالها الإتفاق على تولي المهمة، بإجماع الآراء.

وقرر المدير الفني الجديد اختيار مدرب عام بالجهاز الفني الجديد، بجانب الإبقاء على أفراد الجهاز المعاون المكون من عفيفي عبد العليم مدرب حراس مرمى، وفايز زيدان مدير إداري، ومحمد شبل أخصائي علاج طبيعي وإصابات ملاعب، ومحمد بدر مدير شئون لاعبين.

وسبق للمدير الفني العمل في تدريب أبو صوير، والزرقا، والشرقية، وسمنود، وعمل لستة مواسم في الدوري السعودي أبرزهم العمل في تدريب فريق الشباب السعودي تحت 20 عاما.