ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا.. محمد إسماعيل مديرا فنيا لتلا في الممتاز "ب"

السبت 19/مايو/2018 - 03:22 ص
رسميا.. محمد إسماعيل مديرا فنيا لتلا في الممتاز ب
محمد إسماعيل
طباعة
مصطفى الجندي
 

 

قرر مجلس إدارة مركز شباب تلا، التعاقد مع محمد إسماعيل المدير الفني الأسبق للشرقية وسمنود، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بدوري الممتاز "ب" خلفاً لعماد سرور الذي رحل عقب التأهل في الموسم الحالي.

 

وعقد مسؤولو تلا جلسة مع المدير الفني الجديد في مقر مركز شباب تلا، تم خلالها الإتفاق على تولي المهمة، بإجماع الآراء.

 

وقرر المدير الفني الجديد اختيار مدرب عام بالجهاز الفني الجديد، بجانب الإبقاء على أفراد الجهاز المعاون المكون من عفيفي عبد العليم مدرب حراس مرمى، وفايز زيدان مدير إداري، ومحمد شبل أخصائي علاج طبيعي وإصابات ملاعب، ومحمد بدر مدير شئون لاعبين.

 

وسبق للمدير الفني العمل في تدريب أبو صوير، والزرقا، والشرقية، وسمنود، وعمل لستة مواسم في الدوري السعودي أبرزهم العمل في تدريب فريق الشباب السعودي تحت 20 عاما.

 

المزيد عن: محمد إسماعيل رياضة تلا الجهاز الفني الجديد الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 3:40:02 AM