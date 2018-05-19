مشاهدات مرتفعة للحلقة الثالثة من "كلبش 2" خلال 3 ساعات من طرحها (فيديو)





حققت الحلقة الثالثة من مسلسل كلبش"، بطولة الفنان أمير كرارة، عدد مشاهدات ضخم جدًا بلغ أكثر من 304,408 مشاهدة خلال 3 ساعات فقط من طرحها للمشاهد والاستماع عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث يقدم من خلاله أمير كرارة دور ضابط شرطة يتم اتهامه في قضية ظلمًا.





العمل يشارك في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.



