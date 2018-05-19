خطوة واحدة تفصل رامون دياز عن تدريب الأهلي

اقترب مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التعاقد رسميا مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للهلال السعودي، خلفا لحسام البدري.

وكان حسام البدري قدم استقالته لمجلس إدارة القلعة الحمراء، عقب الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.