غضب داخل "البيطريين" بعد تصريحات نائب وزير الزراعة أمام السيسي



وقال الدكتور يوسف مصطفي العبد عضو مجلس النقابة للبيطريين، رئيس لجنة الأدوية والشركات، إن تصريحات الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، ليس لها وجود من الأساس، لما يشهده الطب البيطري والبيطريين ككل، من تهميش وإهمال من قبل الوزارة، والطبيب البيطري أهم فئة في المجتمع ودورهم كبير في الحفاظ على صحة المجتمع.



وأضاف أن تصريحات نائب وزير الزراعة عن حال الطب البيطري، والثروة الحيوانية، مغايرا تماما للواقع الحقيقي من انهيار سواء البنية التحتية، أو انتشار الأمراض الوبائية، او كوارث التحصينات، وقبل كل ذلك مشاكل الأطباء البيطريين، ونقص عددهم، ووضع الوحدات البيطرية المنهارة والمجازر، وضعف الرواتب ومشاكل الصناديق وتأمين اطباء المجازر، ومشكلة التعيينات، وكادر الأطباء ومشروع القانون.



وأكد ان الأطباء البيطريين أن الطب البيطري يحتاج إلى اهتمام أكبر من الدولة والمسئولين، "مافيش حد بيفكر فى الطب البيطرى، ولا أمل في تقديم الشكاوى لأنه للأسف الشديد محدش بيهتم بالطب البيطري ولا شكاوي الطب البيطري".

في ظل الظروف التي تمر بها نقابة الأطباء البيطريين، وتهميش من الدولة للبيطريين، صرحت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة خلال مؤتمر الشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الطب البيطري لا يوجد مشاكل به، وأنه لاعجز في البيطريين والتعيينات.ولاقت تلك التصريحات غضب واستنكار من جموع البيطريين، لما به من مغايرة للواقع تماما، من حال الطب البيطري، والثروة الحيوانية.وأكد الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين، أن ما جاء من تصريحات مغايرة تمام للواقع المحزن لحال الثروة الحيوانية، ومن قبلها حال الأطباء البيطريين.وأضاف "العامري"، أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصريحات، وأنها ستتواصل فورا مع مؤسسة الرئاسة، لتوضيح الوضع كاملا وسترفع مذكرة بذلك.وأشار أيضا، إلى أننا ندرك أن مثل هذه التصريحات تركت أثرا بالغ السلبية لدى جموع الأطباء البيطريين، وتسببت في إحباط الكثيرين، لذلك تؤكد النقابة العامة نقيبا وأعضاء مجلس النقابة العامة، انحيازها التام لحقوق ومطالب الأطباء البيطريين، والذي هو حق أصيل.وأوضح أن موقف النقابة العامة ليس من قبيل المناورات السياسية، أو الرغبة في مكاسب شخصية، لكن يأتي بالدرجة الاولى والأخيرة الي الحفاظ على ثروات البلاد، وعلى رأسها الثروة الحيوانية، والتي يستحيل ان يقوم لها قائمة في ظل الاهمال الشديد، من قبل المسئولين التنفيذيين للعنصر الرئيسي القائم عليه الانتاج الحيواني، وهو الطبيب البيطري.فيما قال الدكتور علي سعد علي الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، ردا علي تصريحات الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة بخصوص عدم وجود مشاكل في البيطريين، إن هناك وحدات مغلقة لعدم وجود أطباء كافية، كما يوجد أطباء بيطريين مضافة لهم وحدات أخرى بجانب الوحدات الأساسية، وهناك نقص شديد فى أطباء المجازر، ونقص واضح فى أطباء التفتيش نظرا لزيادة محلات تداول اللحوم والمطاعم وثلاجات بيع اللحوم والأسماك".وأضاف"سعد"، أنه يوجد زيادة في حالات الغش التجارى وبيع الدواجن ع الأرصفة، كما لا يوجد تعيين اللبيطريين مشيرًا قائلا "البيطريين هم المسؤلين اولا عن صحة وسلامة الانسان بالمحافظة على سلامة الغذاء".ودعا لعمل وقفة احتجاجية أمام ديوان وزارة الزراعة بعد انتهاء شهر رمضان، للاعتراض على عدم تعيين الأطباء البيطريين، رغم النقص الشديد فى عددهم، وكذلك وجود 4000 درجة مالية ممولة ولم يتم تسكينها.