والد ألابا يعترف: ريال مدريد يريد التعاقد مع نجلي

يبدو أن لاعب بايرن ميونيخ، ديفيد ألابا، أصبح قريبًا من الانتقال لريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حيثُ يفكر الملكي في إيجاد بديل مناسب لمارسيلو.

واعترف والد ألابا ووكيله بوجود مفاوضات من الريال لضم اللاعب النمساوي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال والد ألابا في حديث لصحيفة "آس" الإسبانية: "الجميع يعلم بالفعل أن ريال مدريد مهتم حقا بألابا، لكن في الوقت الحالي لا يمكننا قول أي شيء، دعونا نرى ما سيحدث في الصيف".

وتابع: "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن الفرق التي تهتم به، المفاوضات مع مدريد ليست سرية، لكن الآن ليس هناك ما نقوله، يجب علينا الانتظار حتى نهاية الموسم".

ويلعب ديفيد ألابا في مركز الظهير الأيسر بنادي بايرن ميونيخ الألماني منذ عام 2008، وحصد العديد من الألقاب مع الفريق.