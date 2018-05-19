"عبد الحفيظ" يكشف موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام المصري

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن موقف ثنائي الفريق محمد هاني، ومحمد نجيب، من مباراة المصري سيتحدد خلال مران اليوم، السبت.

ولم يشارك الثنائي، في مران الأهلي الذى أقيم مساء الجمعة، على ملعب التتش، بسبب معاناته من إصابات عضلية بسيطة.

ويستعد الأهلي لمباراة المصري، المقرر لها العاشرة من مساء الأحد، المؤجلة من الأسبوع الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي قبل نهاية المسابقة بـ6 أسابيع.