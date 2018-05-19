بيلجريني مدربا لوست هام يونايتد بداية من الموسم المقبل

يعقد ديفيد سوليفان، مالك نادي وست هام يونايتد، جلسة مع مانويل بيلجريني خلال الأيام المقبلة للاتفاق على توليه مسؤولية تدريب النادي خلفًا لديفيد مويس.

ودخل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي السابق، ضمن دائرة الترشيحات لتولي تدريب وست هام مع كل من رافائيل بينيتيز وأوناي إيمري.

وقرر ديفيد سوليفان، في وقت سابق، إجراء محادثات مع كل من بينيتيز وإيمري لكن حاليًا تميل الأمور لمانويل بيلجريني بعدما أبدى موافقته على تدريب وست هام.

وأصدر وست هام بيانًا أعلن فيه عن رغبته في التعاقد مع مدير فني صاحب خبرة طويلة في الدوري الإنجليزي وهذا الأمر متوفر في بيلجريني، أما إيمري لا يتحدث اللغة الإنجليزية لذلك تم استبعاده.

احتل وست هام المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فاز في 10 مبارايات وتعادل 12 وخسر 16 مباراة.