صلاة إيمي سمير غانم أبرزها.. أخطاء دينية في مسلسل "عزمي وأشجان"
شهدت أحداث مسلسل "عزمي وأشجان" من بطولة الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، ضمن السباق الرمضان الحالي، عددًا من الأخطاء الدينية التي وقع بها بطلا العمل، والتي لم يبررها كونه مسلسل كوميدي.
أول تلك الأخطاء في الحلقة الأولى، عندما افتعلت الزوجة "أشجان" إيمي سمير غانم، انشغالها بالصلاة لخداع زوجها "عزمي" حسن الرداد، وأنهت صلاتها جهرًا بالتسليم، بشكل ساخر لا يتناسب مع قدسية الصلاة.
وفي الحلقة الثانية، عندما اكتشف الزوجان حقيقة عملهما بالنصب، واقترحت الزوجة أن يتخلصا من الأموال الحرام، ليرد الزوج قائلًا: "أنا خايف نكون بنخالف جملة المال والبنون زينة الحياة الدنيا"، دون الانتباه لأنها آية قرآنية.
كما وصف الزوج "عزمي" المال المسروق من عمليات النصب بأنه "نعمة ربنا"، وفي مشهد آخر سخر من زوجته "أشجان" أثناء إقناعها له بضرورة التوبة إلى الله، والتخلص من المال الذي حصلا عليه بطرق غير مشروعة.
"عزمي وأشجان" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، إخراج إسلام خيري، يشارك في بطولته سمير غانم، نسرين أمين، أحمد سلطان، ملك قورة، أحمد محيي، وآخرون.