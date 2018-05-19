صلاة إيمي سمير غانم أبرزها.. أخطاء دينية في مسلسل "عزمي وأشجان"

شهدت أحداث مسلسل "عزمي وأشجان" من بطولة الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، ضمن السباق الرمضان الحالي، عددًا من الأخطاء الدينية التي وقع بها بطلا العمل، والتي لم يبررها كونه مسلسل كوميدي.





أول تلك الأخطاء في الحلقة الأولى، عندما افتعلت الزوجة "أشجان" إيمي سمير غانم، انشغالها بالصلاة لخداع زوجها "عزمي" حسن الرداد، وأنهت صلاتها جهرًا بالتسليم، بشكل ساخر لا يتناسب مع قدسية الصلاة.



