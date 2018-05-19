وقف محاضرات معهد محاماة مطروح لحين انتهاء رمضان

قررت نقابة المحامين الفرعية بمطروح، وقف عقد محاضرات معهد المحاماة خلال شهر رمضان، على أن تستأنف عقب عيد الفطر مباشرة.



وقال أحمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة العامة، إن القرار جاء في سبيل مراعاة ظروف المحامين خلال الشهر الكريم، وتحملهم عناء السفر من مراكز المحافظة التي تبعد في بعض المراكز إلى 300 كيلو متر إلى مدينة مطروح، مشيرًا إلى الاتفاق مع عدد من المحاضرين لإلقاء المحاضرات للزملاء.