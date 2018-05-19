اليوم.. قرعة على 15 تأشيرة حج في نقابة الأطباء

تجرى النقابة العامة للأطباء قرعة علنية على 15 تأشيرة للحج، تم تخصيصها للنقابة من وزارة الصحة، ظهر اليوم السبت، للأطباء الذين لم يحالفهم الحظ فى الفوز بقرعة الحج السياحي فى شهر مارس الماضي، حيث تقدم لها 92 طبيبا ووقع الاختيار على 34 طبيبًا فقط.



وطالبت النقابة العامة للأطباء أعضاءها الذين وقع عليهم الاختيار فى قرعة الحج، تسليم المستندات اللازمة للحج، فى موعد أقصاه الأحد المقبل، فى مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية التابع لها الطبيب أو إرسالها بالبريد السريع.



يذكر أن المستندات المطلوبة تتمثل فى جواز سفر مميكن صالح لمدة عام على الأقل من تاريخ القرعة، 12 صورة شخصية خلفية بيضاء 4 × 6، شهادة صحية بالتطعيمات صالحة لمدة عام مرفق بها الإيصال الأحمر، فيش جنائي مميكن موجه للسفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج، صورة بطاقة رقم قومي(وش+ظهر) فى ورقة واحدة مقاس A4، ويتم عمل كشف طبي إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وعمل تقرير طبى بالحالة الصحية للحاج، ودفع مبلغ 64 ألف جنيه، لا تشمل تذاكر الطيران.

