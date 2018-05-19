عاجل.. تشيلسي مستعد لدفع 200 مليون يورو للتعاقد مع محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن تشيلسي الإنجليزي نادم على تخليه عن خدمات النجم المصري محمد صلاح المتألق مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.

وذكرت شبكة دياريو جول الإسبانية، أن البلوز يجهز للتعاقد مع صلاح من جديد ويحضر عرضا يصل إلى 200 مليون يورو للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وارتبط اسم صلاح بريال مدريد بقوة بعد تقديمه موسم مميز مع الريدز نال على إثره لقب أفضل لاعب في إنجلترا وإفريقيا.

وأكدت الشبكة الإسبانية بأن أن ريال مدريد لا ينوي دفع المبلغ الذي طلبه ليفربول نظير توقيع صلاح والبالغ 200 مليون يورو.

في حين أعلن تشيلسي موافقته على دفع المبلغ لليفربول والحصول على خدمات الفرعون المصري من جديد.

يذكر أن صلاح دخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ للتعاقد معه على الرغم من ارتباطه بعقد مع الريدز حتى 2022.