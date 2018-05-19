باسل خياط يقلد ممثل شهير في مسلسل "الرحلة" (صورة)
السبت 19/مايو/2018 - 01:59 ص
شيماء عطية
تداول رواد السويشال ميديا صورًا للفنان السوري باسل خياط ضمن أحداث مسلسله الرمضاني "الرحلة" كشفوا من خلالها تقليد باسل، لوك الممثل البريطاني كريستان بيل في فيلمه الشهير "American Hustle".
وأوضح الروائي الشاب "أحمد عبد المنعم" التشابه بين مظهري الفنانين من باروكة الشعر والشنب والنظارة.
"الرحلة" قصة نور الشيشكلي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب باسل خياط، كل من حنان مطاوع، وريهام عبدالغفور، ومي سليم.
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