فيلم سينمائي داخل "الصيادلة".. والنقيب مهدد بالحبس (تقرير)

مازالت الخلافات قائمة داخل أروقة نقابة الصيادلة لوقتنا هذا بين النقيب العام الدكتور محيي عبيد، وأعضاء المجلس، حيث اقام النقيب جمعية عمومية الأسبوع الماضى اتخذ خلالها عدة قرارات للرد على معارضيه واطاح بهم وعزلهم من ماصبهم، ما جعل معارضيه "أعضاء المجلس" يردون بعموميتين اليوم التالى لعمومية النقيب، واتخذوا ايضًا من خلالها عدة قرارات تمثلت فى الإطاحة به وتحويله للتحقيق، إلى جانب طرده من العمومية، إلى ان اصبح المشهد الان داخل النقابة أشبه بأفلام السينما، حيث يستخدم كل طرف أسلحته للأنتصار على الطرف الأخر، متناسيين العمل النقابى والمهنة المقدسة التى تخدم المرضى اولًا واخيرًا.



تفاصيل الخلافات بين النقيب الأعضاء



يرجع الخلافات بين المجلس والنقيب فور إعلان مجلس النقابة في يناير الماضي إيقاف النقيب العام عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بموافقة المجلس، وتعيين وكيل النقابة قائمًا بالأعمال، وتحويله للتحقيق على خلفية تجاوزات ارتكبها على مدار السنوات الثلاث الماضية، بحد وصفهم.



وبعد خلافات استطاع النقيب الحصول علي حكم قضائي بالرجوع لمزاولة مهام منصبه وإيقاف جميع قرارت المجلس، وحاول حينها شيوخ المهنة حل الأمر ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، فأصبحت النقابة شد وجذب بين قرارات النقيب وقرارات الفريق الآخر ممثل في المجلس.



ومن هنا كان الاحتكام للجمعية العمومية هو الطريق الذي سلكه الفريقان، وأيضا تبادل كلا منهما تقديم طعن على عدم قانونية هذا.



أبرز قرارات عمومية النقيب



واتخذ نقيب الصيادلة في عموميته مع مؤيديه عددا من القرارات كان على رأسها الإطاحة بمعارضيه، حيث تمت الموافقة على إسقاط عضوية كل من والتحقيق معهم من مجلس النقابة وهم: أحمد فاروق شعبان، وأحمد محمد عبد الله عبيد، وفتح الله عبد الحميد فتح الله الشرقاوي، وعمرو زكريا عبد الله جاب الله، ومحمد عصمت حسين محمد، وثروت محمد كمال محمد فوزي حجاج، وحسام الدين حمدي عبد العال حريره.



وتم اعتماد الخاتم الجديد (الحالي) للنقابة والذي بدأ العمل به اعتبارا من 15 ابريل الماضى وإلغاء ما عدا ذلك من أختام.



وتكليف مجلس النقابة بالتعاقد مع شركة أمن لحراسة مبنى النقابة حتى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وعدم الاعتداد بأي اجتماع للمجلس لا يدعو إليه النقيب أو من يفوضه كتابة.



أبرز قرارات عمومية أعضاء المجلس لمواجهة النقيب



إيقاف النقيب عن ممارسة أعماله واستمرار تحويله لهيئة التأديب، رفض قرارات الجمعية العمومية التي دعا اليها النقيب منفردا وتحويل ما تم صرفه عليها من أموال النقابة إلى النيابة العامة، ورفض ميزانيتي ٢٠١٥ و٢٠١٦ وتحويلها إلى النيابة العامة.



تحويل كل من اشترك في اقتحام النقابة وتكسير شبكة كاميرات المراقبة الخاصة بالنقابة إلى هيئة التحقيق وهي تلك الواقعة التي تم بشأنها تبادل البلاغات في قسم قصر النيل بين النقيب والمجلس.



قانون النقابة فى الحق للدعوى وعقد عمومية



بحسب قانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، تقر المادة 15 بأنه تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام وتعقد اجتماعًا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك، ويجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب والا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبة انعقاد الجمعية.



كما أقرت مادة "16" من نفس القانون " لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضر على الأقل 500 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى ساعة دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية فى ظرف 21 يوما من تاريخ الاجتماع ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحًا إذا حضره 200 عضو على الأقل، وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية فإذا تساوت الآراء يرجح رأي الجانب الذى فيه الرئيس.





طرد النقيب من العمومية والتصويت على إيقافه



ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبيد، الأمين العام لنقابة الصيادلة، توجد خلافات بين اعضاء مجلس النقابة والنقيب العام محيي عبيد، مشيرًا إلى أن المجلس اجتمع يوم 22 أبريل الماضى، ودعا لجمعية عمومية عادية لمناقشة الميزانية، وجمعية عمومية طارئة لمحاسبة النقيب على تصرفاته واعتداءه على النقابة، يوم 15 مايو.



وأكد عبيد، فى تصريح خاص لـ"الفجر"، أن النقيب كلف أحد اعضاء المجلس المقربيين له برفع دعوى قضائية لبطلان قرار الدعوى لإنعقاد الجمعية العمومية، ومن جانب أخر تصرف منفردًا وأعلن من خلال جرنال ورقى عن عقد جمعية عمومية بلا سند من القانون يوم 14 مايو.



وأضاف: "يوم 13 مايو محكمة القضاء الإدارى حكمت فى عمومية المجلس الداعيين لها يوم 15 مايو برفض الشق المستعجل وتأييد الجمعية، وبناءًا عليه عقد المجلس اجتماع طاريء فى التاسعة مساءًا وقرر الغاء العمومية المدعو لها يوم 14 مايو والتى دعى لها النقيب من غير صفة لأنه تم الدعوة لها يوم 6 مايو والقانون ينص على أن الدعوة لجمعية عمومية يسبقها 15، ولذلك لغى المجلس يوم 13 مايو عمومية 14 مايو بالقانون".



وتابع أمين الصيادلة: "اكتمل النصابين الخاصين بالجمعيتان العموميتان الذين عقدوا 15 مايو، وحضر النقيب ولكن جموع صيادلة مصر قاموا بطرده من القاعة وصوتوا على ايقافه وتجديد الثقة فى جميع أعضاء المجلس"، مؤكدًا أن أعضاء المجلس الحاليين يزاولون مهامهم، ولا يلتفتون لأى قرارات غير ذلك.



وذكر أمين النقابة، أن الجمعية العمومية التى عقدت 15 مايو أصدرت توصية بمخاطبة رئيس الجمهورية، ووزير الدخلية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، لحماية النقابة من البلطجية المتواجدين بها وحماية الأعضاء.



النقيب مهدد بالحبس



وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن النقابة ليست مبنى بل كيان قوى وكبير يدافع عن مصالح أكثر من 230 ألف صيدلى، ونحن لن نقف مكتوفى الأيد عندما يسيطر مجموعة من البلطجية على النقابة، مشيرًا إلى أنهم يباشرون أعمالهم ويتصدون لجميع المشاكل التى يتعرض لها الصيادلة، مضيفًا، نتعامل مع جميع الوزارات.



وأكد أمين النقابة فى تصريح خاص لـ"الفجر"، أن البنوك لا تتعامل مع غير المجلس ولا تتعامل الا بالشكل الذى اعتمده المجلس وليس الختم المزور الذى اصطنعه النقيب، بحسبه، والذى يؤكد اننا سنحبسه فى وقت لاحق بسبب اصطناعه لهذا الختم، مضيفًا، أن وزارة الخارجية رافضة تمامًا التعامل مع ذلك الختم الجديد الذى اصطنعه النقيب وأوقف كل مصالح الصيادلة الذين يحتاجون شهادات إلى الخارج لان الخارجية رفضت أعتماد هذا الختم المزور.



وأضاف فاروق، نحن نحاول التواصل مع كل الذين يرغبون فى خدمات إلى الخارج عن طريق وزارة الخارجية، مؤكدًا، نحن الأن أمام حالة من البلطجة لن تراها أى نقابة من قبل، مشيرًا، قدمنا استغاثة لرئيس الجمهورية وناشدناه أن يفصل فى الأمر قانونًا، وناشدنا رئيس الوزراء بالتدخل، واتخذنا قرارات سنسعى بكل الوسائل القانونية والشرعية لتنفيذها، وسنلجأ الى كل السبل التى تؤهلنا لتنفيذ القرارات حتى تصبح واقعًا، ولا يمكن ان نسمح ان يسود صوت البلطجة والعنف والكراهية على نقابة صيادلة مصر.



نقيب الصيادلة يمثل أمام لجنة التأديب حاليا



وأكمل الدكتور فاروق، إن من يدعو لجمعية عمومية بحكم القانون هو المجلس وليس النقيب، مؤكدًا أن الجمعية العمومية التى عقدها النقيب محيي عبيد، باطلة هى والعدم سواء، وقمنا بالطعن عليها، وبالتالى نحن لا ننظر اليها ولا لمن حضر فيها ولا لنتائجها، فهى تم تسجيل ميعادها ومن حضروا فيها والتسجيلات تؤكد أن من حضروا العمومية هم الخريجين الجدد والذين اجبروا على التوقيع، مشيًا أن كانت هناك اشتباكات خلال الجمعية بين الخريجين الجدد والمنصة التى حضرت، والجميع يعلم ان قانون نقابة الصيادلة له الحق فقط فى الدعوى لجمعية عمومية للمجلس، وغير ذلك فهو باطل.



وأكد فاروق، أن المجلس عقد عموميته وأوقف النقيب عن ممارسة أعماله بعد اقتحامه النقابة عدة مرات، مشيرًا، ما فعله النقيب من جرائم يستوجب ايقافه عن العمل وتحويله للتأديب، مضيفًا، أن الجمعية العمومية التى دعى لعقدها المجلس كانت محصنة قانونًا بالرغم من طعن النقيب عليها، ولكننا انتصرنا برفض الشق المستعجل واقر بأحقية مجلس النقابة فى اقامة جمعيته العمومية، وأخذت الجمعية قرارات قوية بإيقاف النقيب واستمرار عرضه على هيئة التأديب، حيث انه تم تحويله منذ عدة أشهر الى نقابته الفرعية للتحقيق معه، وادانته النقابة الفرعية بل وحولته إلى هيئة التأديب، وهو الأن يمثل أمام لجنة التأديب، ولا أحد يعلو صوته فوق صوت القانون.



وأضاف أمين النقابة، نحن الأن أمام حالتين: أما أن نعلى القانون والياته ومبادءه، أو صوت البلطجة الذى يعلوا الأن على صوت نقابة صيادلة مصر منذ اكثر من شهر حيث تم الأعتداء على معظم أعضاء مجلس النقابة الذين ضحوا بإنفسهم من أجل استمرار العمل والدفاع عن النقابة والحفاظ على هذا الكيان العظيم لحوالى ربع مليون صيدلى مصري وأكثر من 95 مليون مواطن تؤمن له النقابة الدواء.

