وزيرة الهجرة: هنشجع أي مصري بالخارج يقدم خدمة لبلدنا (فيديو)

أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن سعادتها بتدشين أول خيمة رمضانية فى إطار مبادرة "فطارنا مع أهلينا"، لدعم المصريين المقيمين في الخارج.



وأضافت وزيرة الهجرة خلال افتتاح أول خيمة رمضانية فى إطار مبادرة "فطارنا مع أهلينا" ، إن المبادرة تأتى بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، وبتوجه الشكر للدكتور علي جمعة لمساندته ودعمه للمبادرة وكافة المبادرات التي ترعاها وزارة الهجرة للشئون الخارجية.



وأشادت الوزيرة بالمبادرة قائلة : "المبادرة من جذور مصرية بترجع تانى لبلدها وشايفه أنها تقدر تخدم بلدها فى كل المجالات" ، مؤكدة أنها تأتى فى إطار رغبة قوية من أبناءنا فى الخارج لمساعدة الغير قادرين خلال شهر رمضان المبارك من أهلهم فى وطنهم الأم مصر.



وأكدت وزيرة الهجرة، :"هنشجع أى مصرى فى الخارج هيقدم اى مساعدة لبلده"، موضحًا باننا جمعيًا نعمل لخدمة هذا الوطن.



