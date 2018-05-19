ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزيرة الهجرة: هنشجع أي مصري بالخارج يقدم خدمة لبلدنا (فيديو)

السبت 19/مايو/2018 - 02:34 ص
وزيرة الهجرة: هنشجع أي مصري بالخارج يقدم خدمة لبلدنا (فيديو)
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
طباعة
إسماعيل منطاوي تصوير: علي فهيم
 
أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن سعادتها بتدشين أول خيمة رمضانية فى إطار مبادرة "فطارنا مع أهلينا"، لدعم المصريين المقيمين في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال افتتاح أول خيمة رمضانية فى إطار مبادرة "فطارنا مع أهلينا" ، إن المبادرة تأتى بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، وبتوجه الشكر للدكتور علي جمعة لمساندته ودعمه للمبادرة وكافة المبادرات التي ترعاها وزارة الهجرة للشئون الخارجية.

وأشادت الوزيرة بالمبادرة قائلة : "المبادرة من جذور مصرية بترجع تانى لبلدها وشايفه أنها تقدر تخدم بلدها فى كل المجالات" ، مؤكدة أنها تأتى فى إطار رغبة قوية من أبناءنا فى الخارج لمساعدة الغير قادرين خلال شهر رمضان المبارك من أهلهم فى وطنهم الأم مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة، :"هنشجع أى مصرى فى الخارج هيقدم اى مساعدة لبلده"، موضحًا باننا جمعيًا نعمل لخدمة هذا الوطن.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 3:50:02 AM