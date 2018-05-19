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أسعار فانوس رمضان للاعب محمد صلاح في الفيوم

السبت 19/مايو/2018 - 02:44 ص
أسعار فانوس رمضان للاعب محمد صلاح في الفيوم
فانوس رمضان للاعب محمد صلاح
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ريهام على
 
شهدت محافظة الفيوم، اليوم السبت، إقبالا على فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والذي يتراوح سعره ما بين 110 و150 جنيها في الأسوق.

وكان فانوس اللاعب محمد صلاح قد غزا أسواق المحافظة في رمضان 2018، وتتعد أشكاله منها المستوردة والتى يغنى وحوى ياوحوى مع عمل اشكال دائرية ويتراوح سعر مابين 110 إلى 150 جنيه، ومنها الخشب الذى يتراوح سعرة مابين 50 إلى 90 جنيهًا على حسب الحجم.
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