مصرع أستاذ جامعي ومهندس غرقا في ترعة بسوهاج

لقى أستاذ جامعى ومهندس مصرعهما غرقا منذ قليل أثناء استقلالهما سيارة ملاكى سقطت بهما فى الترعة الفاروقية أمام قرية الشيخ جامع بمركز دار السلام بسوهاج وتم انتشال الجثتين.



وتلقي اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد محمد فريد مأمور مركز دار السلام يفيد انقلاب السيارة رقم 8657 ه م أ بالترعة الفاروقية أمام قرية الشيخ جامع دائرة المركز قيادة أبوزيد على محمود مدرس مساعد بكلية الآداب جامعة سوهاج ويقيم بناحية العقارية دائرة مركز دار السلام ومحمود عبده عبد الراضى مهندس.



تم انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفى دار السلام المركزى وجارى تحرير محضر بالواقعة.

