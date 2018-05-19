عمال المعمار بالإسكندرية.. مهن لا تعرف الراحة في نهار رمضان (صور)



اختار عمال التراحيل منذ نحو ثلاثون عامًا وأكثر، تلك البقعة الصغيرة داخل الميدان المزدحم، لتكون مقرًا لتجمعهم، ومعلوما جيدًا للمقاولين حال طلبهم عمال التكسير والبناء.



نحو 500 عامل من أبناء محافظة سوهاج، خلفوا ورائهم الأهل، للبحث عن يومياتهم في تلك المحافظة الساحلية الشهيرة، بمجال البناء والمعمار، عن بلدتهم الزراعية، فتلك المهنة المتوارثة أبًا عن جد داخل عائلاتهم، لا توقفها أو يخفف حدتها حرارة شمس أو صيام الشهر الكريم.



صوم نهار رمضان وحرارة الشمس لم تمنع الشاب"علاوي" 28 سنة من الانتظار يوميًا على رصيف عمال التراحيل من أجل كسب لقمة العيش، فتلك العمل يشغله منذ نحو 14 سنة في الإسكندرية، "الصحة والعزم" كما يصفها هي من تدفعه إلى تحمل عطش الصيام، فهو لا يملك غيرهما.



عمل ذلك الشاب العشريني يبدأ منذ الثامنة صباحًا إلى توقيت العصر، فور طلبه إلى العمل في التكسير من خلال مقاولين في مجال العقارات، إلا أن عمله ليس تحت الطلب يوميًا، متحدثًا عن نفسه:"أنا بشتغل يوم وثلاثة أيام لا أجد طلب من المقاوليين، بس لازم أكون في المحطة كل يوم من الساعة السادسة صباحًا إلى وقت الظهيرة، وإذا لم أطلب للعمل، أترك الميدان وأبحث عن حاجة ثانية".



ارتفاع اسعار الأسمنت والعقارات، أسباب أرجعها "علاوي" إلى توقف حركة العمل ومحدودية الطلب من المقاولين، لكن قلة العمل وعطش النهار ليس ما يرهقه وحدهما، فيومية العامل التي لا تزيد عن مئة جنيه، مع ارتفاع الاسعار ومتطلبات الحياة هما ما يعسر عليه الحياة.



"بننسى خطر العمل وعطش الصيام من أجل كسب اليومية" هكذا تحدث محمد احمد 23 سنة نحات من تحت أشعة الشمس في الميدان، فهو يشير إلى أن عملهم قائم على صحتهم وقدرتهم على التحمل، وأن الرغبة في كسب قوت اليوم، أهم ما يشغل بالهم.



الدعاء إلى الله في التحمل والصبر أهم ما يتسلح به العامل "محمد" من أجل مقاومة عرق العمل في شهر رمضان، طموحات الشاب العشريني بدوره أن يكون تحت الطلب يوميًا، للكسب بين 80-90 جنيهًا من أجل زوجته وابنته ذات الشهرين.



رغم حرارة الطقس والصيام إلا أن الستيني"عادل" يعمل في مجال المعمار منذ ثلاثون سنة، فهو كما يتحدث"نحن شبينا ولا نعرف غيرها، وربنا في رمضان بيقوي على الصيام والعطش"، اليومية لا تلبي متطلبات الأكل والمعيشة في رمضان وطوال السنة، إلا أنه يرضى بمكسبه بين 100- 120 جنيه من أجل قوت اليوم فقط، كما يتحدث لـ"الفجر".



رمضان"35 سنة" صدق على حديث"عادل": "القوة والروح بأيد ربنا"، فهذا ما يدفعه للخروج يوميًا من منزله صباح كل يوم، للبحث عن قوت اليوم، أيام الصيام لا تمنعه من البحث عن رزقه، قائلًا: "أنا لديا أربعة أطفال ومراتي، من حيأكلهم غيري، ولا يوجد ما يسمى نقعد في رمضان، احنا مينفعش نقعد".



متطلبات العمال كما تحدثوا لـ"الفجر" أن يتم ضمهم إلى مشروعات الدولة في العمل، وأن يتم التدريب الجيد لهم، من أجل تحسين جودة حياتهم.

منذ نحو الساعة السادسة صباحًا تجتمع تلك الوجوه السمراء المصبوغة بحمرة شمس الظهيرة على أحد أرصفة ميدان محطة مصر بالإسكندرية، الذي يعج صباح كل يوم بحركة الموظفين وموقفي الميكربوصات واتوبيسات النقل العام.