عاجل.. عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

علق عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي، والمعار إلى فريق كوبيون بالوسورا، على وداعه للدوري الفنلندي، بعد شارك في آخر مواجهاته مع فريقه.

وكان السعيد شارك في فوز كوبيون بهدفين مقابل هدف على حساب ماريهامن مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات البطولة الفنلندية.

وقال صانع ألعاب القلعة الحمراء، إنه سعيد بالفترة التي قضاها في كوبس، أنه تعلم الكثير من مدربه هناك، مشيدا بمستوى اللاعبين في الدوري الفنلندي.

وتابع: "مشاركة المنتخب في المونديال؟ أمل في أن نقدم مستوى مميز في البطولة الأكبر في العالم".

وعن رسالته لمحمد صلاح، نجمنا المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي: " إنه لاعب رائع وهو صديق رائع بالنسبة لي، وسأخبره بالأجواء الرائعة هنا".