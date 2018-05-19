ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

السبت 19/مايو/2018 - 01:11 ص
عاجل.. عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى محمد صلاح
محمد صلاح وعبد الله السعيد
طباعة
الفجر الرياضي
 

علق عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي، والمعار إلى فريق كوبيون بالوسورا، على وداعه للدوري الفنلندي، بعد شارك في آخر مواجهاته مع فريقه.

 

وكان السعيد شارك في فوز كوبيون بهدفين مقابل هدف على حساب ماريهامن مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات البطولة الفنلندية.

 

وقال صانع ألعاب القلعة الحمراء، إنه سعيد بالفترة التي قضاها في كوبس، أنه تعلم الكثير من مدربه هناك، مشيدا بمستوى اللاعبين في الدوري الفنلندي.

 

وتابع: "مشاركة المنتخب في المونديال؟ أمل في أن نقدم مستوى مميز في البطولة الأكبر في العالم".

 

وعن رسالته لمحمد صلاح، نجمنا المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي: " إنه لاعب رائع وهو صديق رائع بالنسبة لي، وسأخبره بالأجواء الرائعة هنا".

 

 

 

المزيد عن: محمد صلاح عبد الله السعيد عاجل رياضة رسالة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 2:20:02 AM