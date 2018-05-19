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"الجارحي" يكشف حجم خسائر شركة الحديد والصلب

السبت 19/مايو/2018 - 02:23 ص
الجارحي يكشف حجم خسائر شركة الحديد والصلب
جمال الجارحي
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داليا الحسين
 
قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن قرارات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذتها الدولة أمر جيد للصناعة والاستثمار، مشيدا بقانوني الاستثمار والتراخيص.

وأضاف الجارحي، خلال حواره ببرنامج " نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الجمعة أن مستقبل مصر جيد ومبشر رغم تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، مشيرا إلى أن قرارات الإصلاح هدفها إصلاح المنظومة الاقتصادية.

ولفت إلى أن شركة الحديد والصلب الحكومية بحاجة إلى قرارات حاسمة لوقف نزيف خسائرها، منوها بأن خسائر الشركة سنويا تتعدى المليار و500 مليون جنيه.
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