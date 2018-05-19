ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد رمضان يلقي بنفسه فى النيل لإنقاذ غريق في "نسر الصعيد"

السبت 19/مايو/2018 - 01:43 ص
محمد رمضان يلقي بنفسه فى النيل لإنقاذ غريق في نسر الصعيد
طباعة
مريم الشريف
 

ألقى "زين" والذى يجسد دوره الفنان محمد رمضان، بنفسه فى النيل، لكي ينقذ غريقًا، وذلك أثناء سيره على كورنيش النيل تمهيدًا للقيام بتدريبات رياضية لدخول اختبار اللياقة البدنية فى كلية الشرطة التى يتمنى القبول بها.

بدأت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل بتقديم "زين" الدخول لكليه الشرطة، وتجهيزه لنفسه من خلال التدريبات البدنية كى ينجح فى الاختبار، ويدخل الشرطة التى تعتبر حلمًا له منذ طفولته، إلا أنه فوجىء بتجمع بعض من المواطنيين وبسؤالهم علم بوجود غريق والذى بمجرد أن شاهده يستغيث القى بنفسه محاولًا انقاذه.

يذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.


المزيد عن: نسر الصعيد نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا فن سينما دراما النيل الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 2:20:12 AM