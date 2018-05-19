محمد رمضان يلقي بنفسه فى النيل لإنقاذ غريق في "نسر الصعيد"













ألقى "زين" والذى يجسد دوره الفنان محمد رمضان، بنفسه فى النيل، لكي ينقذ غريقًا، وذلك أثناء سيره على كورنيش النيل تمهيدًا للقيام بتدريبات رياضية لدخول اختبار اللياقة البدنية فى كلية الشرطة التى يتمنى القبول بها.بدأت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل بتقديم "زين" الدخول لكليه الشرطة، وتجهيزه لنفسه من خلال التدريبات البدنية كى ينجح فى الاختبار، ويدخل الشرطة التى تعتبر حلمًا له منذ طفولته، إلا أنه فوجىء بتجمع بعض من المواطنيين وبسؤالهم علم بوجود غريق والذى بمجرد أن شاهده يستغيث القى بنفسه محاولًا انقاذه.يذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.