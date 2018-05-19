حرب المشاهدات تنحصر بين "كلبش" و"نسر الصعيد" و"رحيم".. تعرف على صاحب المركز الأول (فيديو)





اشتعلت مشاهدات مسلسلات رمضان عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وانحصرت المنافسة بين الحلقة الأولى لمسلسلات "كلبش" للفنان أمير كرارة، و"نسر الصعيد" لمحمد رمضان، و"رحيم" لـياسر جلال.