ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حرب المشاهدات تنحصر بين "كلبش" و"نسر الصعيد" و"رحيم".. تعرف على صاحب المركز الأول (فيديو)

السبت 19/مايو/2018 - 01:28 ص
حرب المشاهدات تنحصر بين كلبش ونسر الصعيد ورحيم.. تعرف على صاحب المركز الأول (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

اشتعلت مشاهدات مسلسلات رمضان عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وانحصرت المنافسة بين الحلقة الأولى لمسلسلات "كلبش" للفنان أمير كرارة، و"نسر الصعيد" لمحمد رمضان، و"رحيم" لـياسر جلال.


وحققت الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش"، أكثر من 4,128,456 مشاهدة، بينما حصدت الحلقة الأولى لـ"نسر الصعيد" 3,104,476 مشاهدة، فيما حلت الحلقة الأولى لمسلسل "رحيم" 1,586,201 مشاهدة.


المزيد عن: يويتوب نسر الصعيد نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا كلبش فن سينما رحيم دراما حرب الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
تصفيات كأس أفريقيا للشباب تحت 20
مصر
-
x
21:30
-
السنغال
كأس أمير قطر (النهائي)
الريان
-
x
21:15
-
الدحيل
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الجيش الملكي
1
x
00:00
0
أولمبيك خريبكة
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
-
x
20:00
-
آينتراخت فرانكفورت
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
18:15
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
15:00
-
هيلاس فيرونا
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
-
x
20:45
-
ريال مدريد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/19/2018 2:10:02 AM