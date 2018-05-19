حرب المشاهدات تنحصر بين "كلبش" و"نسر الصعيد" و"رحيم".. تعرف على صاحب المركز الأول (فيديو)
السبت 19/مايو/2018 - 01:28 ص
الفجر الفني
اشتعلت مشاهدات مسلسلات رمضان عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وانحصرت المنافسة بين الحلقة الأولى لمسلسلات "كلبش" للفنان أمير كرارة، و"نسر الصعيد" لمحمد رمضان، و"رحيم" لـياسر جلال.
وحققت الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش"، أكثر من 4,128,456 مشاهدة، بينما حصدت الحلقة الأولى لـ"نسر الصعيد" 3,104,476 مشاهدة، فيما حلت الحلقة الأولى لمسلسل "رحيم" 1,586,201 مشاهدة.
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