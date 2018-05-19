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وزير البيئة يكشف تفاصيل انتزاع مصر مؤتمر "التنوع البيولوجي" من تركيا

السبت 19/مايو/2018 - 02:02 ص
وزير البيئة يكشف تفاصيل انتزاع مصر مؤتمر التنوع البيولوجي من تركيا
الدكتور خالد فهمي
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة أهمية انتزاع مصر مؤتمر التنوع البيولوجي من تركيا، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل تحديًا في حد ذاته للدولة المنظمة له. 

وأوضح "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن المؤتمر يعد إضافة لخبرة مصر في تنظيم المؤتمرات، ومن شأنه أن يعزز سياحة المؤتمرات والتي تؤدي إلى زيادة فرص العمل والدخل السياحي. 
وأكد وزير البيئة أن المؤتمر مهم من الناحيتين السياحية والسياسية، حيث سيحضره رؤساء العالم ورجال الأعمال من جميع دول العالم. 

ولفت وزير البيئة إلى أن تركيا عرضت 25 مليون دولار لاستضافة المؤتمر أما مصر أخدته دون أن تعرض أى أرقام، موضحا أن الدولة المصرية قدمت التنظيمات الأساسية بما في ذلك المواصلات الداخلية والقاعات والأجهزة ولكن الطائرات والإعاشة لكل وفد تتحمله بعض المنظمات ولكن مصر تتحمل فقط الدول الفقيرة وهم 30 دولة.
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