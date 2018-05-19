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جوارديولا: ليفربول يمتلك هجوما رائعا.. لقد عانينا أمام كلوب

السبت 19/مايو/2018 - 01:05 ص
جوارديولا: ليفربول يمتلك هجوما رائعا.. لقد عانينا أمام كلوب
هجوم ليفربول
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منى العوضي
 

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن إعجابه بالعديد من الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وقال جوارديولا لـ"سكاي سبورتس": "أستمتع كثيرًا بمشاهدة فريق توتنهام، أحب طريقة لعبهم".

 

وأضاف: "ليفربول رائع، لقد عانيت في مباراتنا أمام يورجن كلوب، لديهم هجوم رائع للغاية وسريع، تعلموا الكثير من أخطاء الموسم الماضي".

 

وتابع: "مانشستر يونايتد لديه مدرب كبير وهو جوزيه مورينيو، أنا معجب بهذا الفريق".

 

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا نجح في حصد بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما احتل صدارة البريميرليج برصيد 100 نقطة.

 

المزيد عن: يورجن كلوب مانشستر سيتى ليفربول لدوري الإنجليزي رياضة جوارديولا الدوري الإنجليزي
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