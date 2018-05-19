اليمن: "قوات هادي" تقطع الطريق بين محافظتي حجة وصعدة

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، تقدما جديدا في معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، أمس الجمعة 18 مايو.





وذكر مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة لوكالة "سبوتنيك" "أن لواء القوات الخاصة تمكن، بإسناد من القوات السعودية من قطع الطريق الرابط بين منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة مع مديرية الظاهر بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إثر معارك مع "الحوثيين" شارك خلالها طيران التحالف، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".





يأتي التقدم الجديد للجيش اليمني، عقب ساعات من سيطرته على مناطق المعاين والسرداح والمجروب وجبل الذراع شرق مدينة حرض، واستعادته الأجزاء الشمالية من سلسلة جبل أبو النار الاستراتيجي.





وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015 تحالفا عربيا في اليمن، لدعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي واستعادة المناطق التي سيطر عليها جماعة أنصار الله "الحوثيون" منذ يناير 2015.



