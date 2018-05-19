أمينة خليل تتلقى العلاج على يد ظافر العابدين فى "ليالي أوجيني"





تلقت "كريمة" والتي تجسد دورها الفنانة أمينة خليل، العلاج على يد الدكتور "توفيق" ظافر العابدين، بعدما سقطت مغشى عليها وقامت "جليلة" أسماء أبو اليزيد بمساعدتها مع صديقها فى ادخالها الملهى الليلي الذي تغنى به، واستدعت الطبيب للاطمئنان عليها.بدأت الأحداث بهروب "كريمة" بعدما قتلت زوجها "إسماعيل"، وسيرها فى الشوراع حتى سقطت على الأرض وساعدتها "جليلة"، وبمجرد أن قام الطبيب بالكشف عليها وجد علامات ضرب فى جسدها، إلا أنه لم يرد احراجها.يذكر أن مسلسل "ليالي أوجينى" يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، أمينة خليل، كارمن بصيص، مراد مكرم، نادين والعمل من إخراج هانى خليفة.