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عاجل.. صالح جمعة يحسم مصير عودته للأهلي

السبت 19/مايو/2018 - 01:00 ص
عاجل.. صالح جمعة يحسم مصير عودته للأهلي
صالح جمعة
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الفجر الرياضي
 

رحّب صالح جمعة، لاعب الأهلي المعار لنادي الاتفاق السعودي، بالعودة لصفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ويأتي ترحيب صالح جمعة بعد قرار استقالة حسام البدري، واقتراب مجلس إدارة الأهلي من التعاقد مع مدير فني أجنبي.

 

جدير بالذكر أن عودة صالح جمعة للأهلي كانت مستحيلة في ظل عدم اقتناع حسام البدري به وتوتر العلاقة بينهما.

 

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