بهاء مجدي: أواظب على حفظ القرآن والتراويح في رمضان

قال بهاء مجدي ظهير أيسر الإسماعيلي، إنه يواظب دائما على حفظ القرآن وصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

واستكمل: "رمضان هو أفضل شهر فى العام لذلك يجب استغلاله فى الالتزام بأداء الفرائض والعبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى".

وتابع ظهير الإسماعيلي: "أحرص أيضا فى رمضان على قضاء وقت أطول مع عائلتي وإقامة إفطار جماعي حرصا على صلة الرحم".

وأتم قائلا: "أفضل بعد انتهاء الفرائض والالتزامات القيام بتنزهات في الشوارع التى لا تنام في رمضان".