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بهاء مجدي: أواظب على حفظ القرآن والتراويح في رمضان

السبت 19/مايو/2018 - 12:53 ص
بهاء مجدي: أواظب على حفظ القرآن والتراويح في رمضان
بهاء مجدي
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الفجر الرياضي
 

قال بهاء مجدي ظهير أيسر الإسماعيلي، إنه يواظب دائما على حفظ القرآن وصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

 

واستكمل: "رمضان هو أفضل شهر فى العام لذلك يجب استغلاله فى الالتزام بأداء الفرائض والعبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى".

 

وتابع ظهير الإسماعيلي: "أحرص أيضا فى رمضان على قضاء وقت أطول مع عائلتي وإقامة إفطار جماعي حرصا على صلة الرحم".

 

وأتم قائلا: "أفضل بعد انتهاء الفرائض والالتزامات القيام بتنزهات في الشوارع التى لا تنام في رمضان".

 

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