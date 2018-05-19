بهاء مجدي: أواظب على حفظ القرآن والتراويح في رمضان
السبت 19/مايو/2018 - 12:53 ص
الفجر الرياضي
قال بهاء مجدي ظهير أيسر الإسماعيلي، إنه يواظب دائما على حفظ القرآن وصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.
واستكمل: "رمضان هو أفضل شهر فى العام لذلك يجب استغلاله
فى الالتزام بأداء الفرائض والعبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى".
وتابع ظهير الإسماعيلي: "أحرص أيضا فى رمضان على قضاء
وقت أطول مع عائلتي وإقامة إفطار جماعي حرصا على صلة الرحم".
وأتم قائلا: "أفضل بعد انتهاء الفرائض والالتزامات القيام
بتنزهات في الشوارع التى لا تنام في رمضان".