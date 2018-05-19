قتل والد على ربيع في "سك على اخواتك"













فوجىء "سعادة" والذى يجسد دوره الفنان على ربيع، بوفاة والدة المليونير والذي يجسده الفنان صلاح عبد الله، بعدما قام سكرتيره صبري فواز، بخيانته وأعطاه بالاتفاق مع طبيب حقنة بداخلها سم، مقابل مبلغ مالي أخذه من رجل أعمال آخر منافس له والذى يجسده الفنان هادي الجيار.بدأت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل بتلقي "سعادة" خبر وفاة والده، بعدما قرر الهروب من القرية للمرة الثانية لاتهامه بقتل "هنادي" خطيبته السابقة والتى تزوجت من غيره، وعاد الى القاهرة ليجتمع مع اخواته الفتيات الأربع الذى يراهم لأول مرة، وذلك لكي يفرقوا الإرث.يذكر أن مسلسل "سك على اخواتك" يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، هنا الزاهد، ومن إخراج وائل إحسان.