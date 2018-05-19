محافظ بني سويف: "نبذل قصارى الجهد لسرعة تجهيز مستشفى ناصر العام"

صّرح المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، بإن المحافظة تبذل قصارى الجهد لسرعة تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحويل مستشفى ناصر المركزي لمستشفى عام، والذي جاء في اطار الاستجابة لمطالب المحافظة لدعم الخدمة الصحية في أكثر من مستشفى مركزي على مستوى المحافظة، من خلال رفع كفاءتها لتقديم خدمة طبية وعلاجية متكاملة مثل التي تقدم في المستشفيات العامة وذلك نظرا للحاجة الماسة لذلك.



وأشار المحافظ، فى بيان له، إلى زيارته الأخيرة لمستشفى ناصر، تفقد خلالها مكونات مبنى المستشفى ومقومات الخدمة الصحية المتوفرة بها ومتطلبات الدعم المطلوب لتقديم خدمة صحية متكاملة، وذلك للتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة للتعاون في سرعة توفيرها بالشكل المطلوب والكفاءة الحقيقية.



وأكد المحافظ، على أنه تبادل الحديث مع المواطنين المترددين على المستشفى، والذين أكدوا الحاجة الماسة لدعم المستشفى بامكانيات المستشفيات العامة، نظرًا لكون المستشفى لا تقتصر خدماتها فقط على أهالي مركز ناصر وإنما تمتد إلى أهالي بعض قرى الواسطى المجاورة لدائرة المركز، وأن هناك حالات تتطلب التدخل السريع وبعض التخصصات النوعية كالمخ والأعصاب تزداد الحاجة الماسة إليها وهو مايعني أن قرار وزارة الصحة وسعى المحافظة في هذا الصدد يعد جهدا كبيرا يتطلب الدعم من الجميع.



من جانبه أشار الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يُطلع المحافظ يوميًا على تطورات الوضع والموقف التنفيذي لأعمال التهيئة والتجهيز لمستشفى ناصر لتصبح مستشفى عاما حسب قرار وزارة الصحة والذي جاء استجابة لطلب المحافظ بأهمية دعم المحافظة بأكثر من مستشفى عام، مشيرا إلى توجيه المحافظ خلال زيارته الأخيرة لمستشفى ناصر بأهمية توفير مبنى أخر داعما لقسم الطوارئ بالمستشفى، وأنه سيتم التنسيق مع الوزارة والجهات المعنية في سبيل تحقيق ذلك.



وأشار البيان، إلى أن النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب عن مركز ناصر، أكد دعمه الكامل لجهود المحافظ في مجال الصحة، مشيرا إلى أن قرار وزارة الصحة بتحويل مستشفى ناصر لعام يعد دعما عمليا للخدمة الصحية بالمحافظة، مؤكدا على أن القرار أثلج صدور المواطنين بمركز ناصر والمناطق القريبة منه وهو مايعني ضرورة مساندة المحافظ ومسؤولي الصحة بالمحافظة لتسهيل تنفيذ هذا القرار كما يجب.



وأضاف البيان، أن النائب عبد الحكيم مسعود، عضو مجلس النواب عن مركز ناصر، أكد على أن قرار وزارة الصحة بتحويل مسشتفى ناصر لعام سيمثل دفعة قوية لقطاع الصحة بالمركز خاصة القرى التي تجد صعوبة في الحصول على الخدمة بالمستشفيات الأخرى، مؤكدًا على دعمه الكامل لجهود المحافظ في سبيل تسريع وتيرة العمل وسرعة توفير الدعم اللازم ليرى هذا القرار النور في أسرع وقت ممكن.

