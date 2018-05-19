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إقبال كبير من المواطنين على معارض أهلا رمضان في الأقصر (صور)

السبت 19/مايو/2018 - 12:58 ص
إقبال كبير من المواطنين على معارض أهلا رمضان في الأقصر (صور)
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طاهر الحساني
 
تشهد معارض أهلًا رمضان بمحافظة الأقصر، اقبالًا كبيرًا من المواطنين على عمليات الشراء.

واكتظت المعارض بالمواطنين عقب صلاة العشاء، لشراء المنتجات التي تقدمها الشركات المشاركة بها بأسعار مخفضة.

وقال أحد الباعة لـ"الفجر" إن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لشراء المنتجات المقدمة بأسعار مخفضة عن الأسواق بقيمة تصل من %20 إلى 40 %، والمقام تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر.

وأشار إلى توافر جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين خلال هذا الشهر، من زيت وسكر وأرز وسمن ولحوم ودواجن بأسعار مخفضة، تخفيفًا على أعباء المواطنين بمناسبة هذا الشهر الفضيل.

وأكد محمد الجهلان أحد المواطنين، أن إقبال الأهالي على المعارض يأتي لما توفره من سلع غذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق، مطالبًا بفتح هذه المعارض طوال العام وليس اقتصارًا على شهر رمضان.

وتقام أماكن معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الأقصر في عدد من المراكز والمدن، حيث أقيم في مركز القرنة أمام الشركة المصرية، وفى مركز طيبة بجوار مبنى التأمينات الإجتماعية، وفى مركز أرمنت بجوار مستشفى أرمنت المركزى، وفى مركز الزينية أقيم المعرض فى مركز شباب الزينية، وفى مركز البياضية أقيم المعرض بجوار مسجد الذهبى، وفى مركز إسنا أقيم فى ميدان السيدة زينب وسط المدينة، وفى مركز الطود تم اختيار الموقع بالوحدة المحلية للطود.
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