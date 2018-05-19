تعليمات خاصة لـ"أكرم توفيق" في مران الأهلي

وجه أحمد أيوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات خاصة إلى أكرم توفيق خلال مران الفريق اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.

وجاءت تعليمات أيوب لأكرم بعد تألقه خلال المران وإحرازه أربعة أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.