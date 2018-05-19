مهرجان "لأ لأ" يغزو الحلقة الثانية من مسلسلات دراما رمضان 2018





شهدت أحداث الحلقة الثانية لعدد من مسلسلات رمضان 2018 توظيف مهرجان "لأ لأ" ضمن الأحداث، حيث تفاعل أبطال هذه المسلسلات بالرقص عليها.





أبرز هذه المسلسلات “أيوب” و”سك علي اخواتك” و”لدينا أقوال أخرى”، واشتهر هذا المهرجان الفترة الأخيرة من تيم يسمي "المرزعجية" ويقوم الكثير بتشغيله في المناسبات والأفراح.