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مهرجان "لأ لأ" يغزو الحلقة الثانية من مسلسلات دراما رمضان 2018

السبت 19/مايو/2018 - 12:50 ص
مهرجان لأ لأ يغزو الحلقة الثانية من مسلسلات دراما رمضان 2018
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يارا أحمد
 


شهدت أحداث الحلقة الثانية لعدد من مسلسلات رمضان 2018 توظيف مهرجان "لأ لأ" ضمن الأحداث، حيث تفاعل أبطال هذه المسلسلات بالرقص عليها.


أبرز هذه المسلسلات “أيوب” و”سك علي اخواتك” و”لدينا أقوال أخرى”، واشتهر هذا المهرجان الفترة الأخيرة من تيم يسمي "المرزعجية" ويقوم الكثير بتشغيله في المناسبات والأفراح.

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