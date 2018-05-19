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بدء امتحانات الدبلومات الفنية بمشاركة 27 ألفا ببني سويف

السبت 19/مايو/2018 - 12:49 ص
بدء امتحانات الدبلومات الفنية بمشاركة 27 ألفا ببني سويف
محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة
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احمد فتحى الدسوقي
 
أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، عن بدء إمتحانات الدبلومات الفنية، اليوم السبت، بمشاركة 27 ألف و672 طالبًا وطالبة، داخل 74 لجنة على بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وصّرح محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بإن كافة القطاعات المعنية أستعدت للإمتحانات بهدف توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمعلمين المنتدبين حيث تم توفير 31 إستراحة مزودة بكافة التجهيزات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع مديريات "الأمن والتموين والكهرباء والصحة" لتوفير إحتياجات المعلمين المنتدبين من الخبز وتوفير طبيب بكل لجنة ومتابعة الكهرباء وتوفير الأمن بمحيط اللجان.

من جانبه أشار كمال عمران، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، إلى أنه تم توفير السيارات اللأزمة لنقل أوراق الاسئلة وكراسات الأجوبة، للدبلومات الفنية نظام الـ3 والـ5سنوات، من خلال مركز التوزيع برئاسة مجدي سليمان، مدير التعليم الصناعي.
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