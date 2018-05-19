عاجل.. الأهلي يفشل في ضم لاعب الإسماعيلي

فشلت محاولات النادي الأهلي في الحصول على خدمات محمود متولي، مدافع فريق الإسماعيلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض مجلس إدارة الدراويش فكرة بيع اللاعب، باعتباره أحد أهم العناصر في الفريق.

وجد مجلس إدارة الأهلي رفضا قاطعا من الإسماعيلي لبيع محمود متولي، ويعاني المارد الأحمر من مشكلة في مركز المدافع منذ رحيل أحمد حجازي لإنجلترا.