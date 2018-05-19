مالديني يتحدث عن بوفون ومانشيني وجاتوزو

تحدث باولو مالديني أسطورة ميلان وإيطاليا، عن بوفون حارس مرمى يوفنتوس وجاتوزو المدير الفني لميلان ومانشيني المدير الفني لمنتخب الأزوري.

وقال مالديني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت"، عن مستقبله: "حسناً؟ حسناً، لعبت فقط لميلان وإيطاليا. هذان هما الناديان اللذان لعبت لهما ولا أستطيع أن أرى نفسي في أي مكان آخر".

وأضاف: "هل رفضت العروض في الماضي؟ ليس هذا كثير، لكن كما قلت، أنا محدد جداً بحيث لم يكن أمامي العديد من الخيارات، لقد لعب أبي لميلان وأنا كذلك أيضاً والآن أطفالي أيضاً في فرق الشباب الروسونيري".

وتابع: " إيطاليا ؟ حسناً، لنرى ذلك، والآن أصبح كوستاكورتا (مدافع ميلان) في مكانها لكن المشكلة هي أنني لا أعرف كم من الوقت سيظلوا في مكانهم منذ أن يتغير الفريق الوطني". وأردف قائلاً: "مانشيني؟ نعم إنه الرجل المناسب لهذا المنصب ولكنه لا يعرف الخطط المستقبلية حتى الآن".

واستطرد قائلاً: "جيجي بوفون؟ لا أستطيع إعطاءه أي نصيحة لأن وضعنا مختلف عن بعض".

واختتم مالديني تصريحاته قائلاً: "جاتوزو؟ حسنا، رينو قام بعمل رائع حتى الآن أتمنى له الأفضل في ميلان".