الروائي عز الدين شكري فشير يقاضي الشركة المنتجة لـ"أبو عمر المصري" بعد إهدار حقوقه





عبر الروائي عز الدين شكري فشير، عن استيائه الشديد، إزاء ما أقدمت عليه الشركة المنتجة لمسلسل "أبو عمر المصري" بطولة الفنان أحمد عز، من اهدار حقوقه في التأليف.





وكتب فشير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بخصوص مسلسل "أبوعمر المصري، فوجئت بإزالة اسمي من بوسترات المسلسل وإعلاناته ثم من مقدمة المسلسل نفسه، بحيث أصبح يبدو وكأنه من تأليف كاتبة السيناريو، وذلك في مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها ونقضا لنصوص العقد المبرم بيني وبين الشركة المنتجة والذي تم بمقتضاه تحويل روايتي "مقتل فخر الدين" و"أبوعمر المصري" إلى هذا المسلسل".





وأضاف: "ومع تقديري لأسرة المسلسل وتمنياتي لهم بالنجاح، فقد شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الشركة المنتجة باحترام حقوق التأليف الخاصة بالروايتين".





ويشارك في بطولة المسلسل دينا الشربيني، سناء شافع، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج طارق الجناينى، وتأليف وسيناريو مريم ناعوم.

وتدور أحداث المسلسل عن رحلة تحول "فخر الدين" الشخصية التي يجسدها النجم أحمد عز، من المحاماة إلى الإرهاب.







