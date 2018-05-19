درنة.. تحرير آخر معاقل الإرهاب في شرق ليبيا

عرض موقع "مداد نيوز" الخليج، تقريرًا تليفزيونيًا، يرصد عملية تحرير آخر معاقل الإرهاب في شرق ليبيا، حيث اتخذت التنظيمات الإرهابية "درنة" معقلًا لها، عقب الإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وتجمعت التنظيمات الإرهابية تحت راية "مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي"؛ المرتبط بالإرهابي عبدالحكيم بلحاج، ومفتي الإخوان علي الصلابي.



وأوضح "التقرير"، أن "مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي" تشكل بعد سقوط النظام الليبي عام 2011، ويتلقى الدعم المالي والعسكري من تنظيم الإخوان، واعرف بهم المؤتمر العام في طرابلس الدعوم من قطر.



ووصفت الجزيرة مقاتليها بالمجاهدين والشهداء، ولم تكف عن دعم التنظيمات الإرهابية في المدينة، ووجه الليبيون نداءات عديدة للمساعدة في تخليصهم من الميليشيات، حتى أعلن الجيش الليبي ساعة الصفر لتحرير درنة، ومع انطلاق عمليات الجيش الليبي حقق مكاسب ميدانية في درنة، وسيطر على مواقع كانت تسيطر عليها الميليشيات، كما ألقى القبض على عشرات الإرهابيين.

