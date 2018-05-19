مشاهدة مسلسل كلبش 3 الحلقة الثالثة مباشر كلبش حلقة 3 الجزء الثاني الحلقة الثالثة من كلبش
السبت 19/مايو/2018 - 12:34 ص
الفجر الفني
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يذكر أن كلبش 2 تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويقبعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.
ويشارك في مسلسل كلبش 2 في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.
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