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بارما يعود إلى الدوري الإيطالي بعد غياب 3 مواسم

السبت 19/مايو/2018 - 12:33 ص
بارما يعود إلى الدوري الإيطالي بعد غياب 3 مواسم
بارما الإيطالي
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منى العوضي
 

 

نجح العملاق الإيطالي نادي بارما في العودة إلى دوري الدرجة الأولى بعد ثلاث سنوات فقط من الهبوط وإعلان الإفلاس عام 2015.

 

صعد إمبولي للدرجة الأولى بعدما احتل المركز الأول بـ 85 نقطة، وترك المركز الثاني في صراع بين أندية بارما وفروزينوني وباليرمو، واستطاع بارما أن يفوز على سبيزيا بهدفين نظيفين اليوم بالإضافة إلى تعثر فروزينوني.

 

واستطاع بارما أن يصعد للدرجة الأولى بعدما احتل المركز الثاني في "السيريا بي"، برصيد 72 نقطة من (فاز 21 - تعادل 9 - خسر 12)، سجل 57 هدفا بينما استقبلت شباكه 37 هدفا.

 

كان نادي بارما أحد أكبر الأندية الإيطالية في التسعينيات، حيث فازت بكأس أبطال الكؤوس الأوروبي وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا ثلاث مرات.

 

واجه بارما أزمة مالية كبيرة منذ شراء النادي وتعيين الرئيس جيامبيترو مانينتي، واضطر لبيع الكثير من الحاجات الخاصة بالنادي للتمكن من تأمين الاحتياجات البسيطة وتسبب ذلك في هبوطه إلى الدرجة الرابعة.

 

هبط النادي "السيريا دي" بأمر من الاتحاد الإيطالي الذي اعتبره خاسرًا في بقية مبارياته بنتيجة ثلاثة لصفر إثر إفلاس النادي وعدم تمكنهم من دفع مستحقات اللاعبين.

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