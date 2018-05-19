أمين تيار الغد السوري يكشف تفاصيل استهداف مستودعات الذخيرة والوقود

كشف علي العاصي، أمين تيار الغد السوري، تفاصيل سماع دوي انفجارات في محيط مطار حما العسكري، قائلة: "صواريخ مجهولة المصدر استهدفت مستودعات للذخيرة والوقود".



وأضاف "العاصي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أنه لم يتم تحديد مصدرها حتى الآن، موضحًا أن المتواجدين بمطار حمى العسكري هما قوات إيرانية بالإضافة إلى قوات النظام.



ولفت إلى أن النظام يعطل تشكيل لجنة دستورية، مضيفًا أن الروس عقدوا اتفاقية مع النظام السوري على تواجدهم 49 عام بالقاعدة.

