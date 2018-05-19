مشاهدة مباراة الجيش الملكي وأوليمبيك خريبكة بث مباشر اليوم السبت 19-5-2018 الدوري المغربي

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معلومات عن مباراة الجيش الملكي وأوليمبيك خريبكة بدون تقطيع اليوم الجيش Vs خريبكة، البطولة : الدوري المغربي، القنوات الناقلة : القناة المغربية الرياضية، الملعب : الأمير مولاي.

موعد مشاهدة مباراة الجيش الملكي وأوليمبيك خريبكة اليوم في تمام الواحدة صباحا بتوقيت السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة الجيش الملكي وأوليمبيك خريبكة بث مباشر اليوم 19-5-2018 في الدوري المغربي.

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