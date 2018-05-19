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وصول أول قوافل المساعدات المصرية لقطاع غزة

السبت 19/مايو/2018 - 12:01 ص
وصول أول قوافل المساعدات المصرية لقطاع غزة
وصول قوافل المساعدات المصرية
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وكالات
 
بدأت قوافل المساعدات المصرية، منذ قليل، الدخول إلى قطاع غزة، وذلك استكمالا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الأعباء عن الفلسطينيين، وخاصة فى قطاع غزة.

وتقدمت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار في غزة، بالشكر لمصر على قرار فتح المعبر أمام الشعب الفلسطينى المحاصر داعية لفتحه بشكل دائم، مؤكدة استمرار فعاليات المسيرة يومياً وأسبوعياً طيلة شهر رمضان المبارك، داعية الشعب الفلسطينى إلى توخي الحذر من الإشاعات التي يطلقها الاحتلال بهدف شق الصفوف وبث الاحباط في القلوب.

وقالت الهيئة فى بيان صحفى لها، أن جميع أعضائها ومفاصلها يتحركون بمعية شعبهم حراكاً واضحاً شفافاً نحو النصر والعودة وكسر الحصار الظالم على الشعب الفلسطينى، مطالبة منظمة التعاون الاسلامي التي تعقد اجتماع لها اليوم باسطنبول باتخاذ القرارات الكفيلة بإنهاء الحصار عن الشعب الفلسطينى وإسقاط صفقة القرن ومنع التطبيع مع الاحتلال لحماية القدس من التهويد.
المزيد عن: مصر مساعدات قوافل مساعدات قطاع غزة
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