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فريق طبي ينجح في إخراج سيخ حديد من رأس طفل بالغربية (صور)

السبت 19/مايو/2018 - 01:22 ص
فريق طبي ينجح في إخراج سيخ حديد من رأس طفل بالغربية (صور)
الطفل
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أيمن يحيي
 
نجح فريق طبى من أطباء مستشفى جامعة طنطا بمحافظة الغربية، من إنقاذ طفل صغير يبلغ من العمر عام من الموت المحقق، وذلك عقب اختراق سيخ حديد فى منتصف رأسه.

وكان الطفل الصغير قد اختل توازنه وسقط على سيخ حديد وقام والده بنقله لمستشفى جامعة طنطا، وتم على الفور تشكيل فريق طبي من اطباء الجراحه والمخ والأعصاب، بجامعة طنطا، وتم اجراء إشاعات على مخ الطفل، والتدخل الفوري لانقاذه وتم تجهيز الطفل لاجراء العملية ونجح الأطباء فى استخراج السيخ من رأسه وتم وضعه تحت ملاحظة مكثفة لاستقرار حالته الصحية.
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