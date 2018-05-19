نجم الزمالك السابق: "سمسار إيهاب جلال ضيعه"



وأضاف"عبدالحميد"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، اليوم الجمعة، "الله يكون في عون إيهاب جلال، ميستحملش الضغط"، مشيرا إلى أن أبناء الأهلي والزمالك هم الجديرين بتدريب ناديهم.







قال لاعب كرة القدم الدولي السابق جمال عبدالحميد، إن إيهاب جلال إمكانياته أقل من نادي الزمالك، مضيفًا: "السمسار بتاعه لعب لعبة هو مش قدها، وضيعه".