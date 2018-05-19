نجم الزمالك السابق: "سمسار إيهاب جلال ضيعه"
السبت 19/مايو/2018 - 12:55 ص
هدى عبدالرازق
قال لاعب كرة القدم الدولي السابق جمال عبدالحميد، إن إيهاب جلال إمكانياته أقل من نادي الزمالك، مضيفًا: "السمسار بتاعه لعب لعبة هو مش قدها، وضيعه".
وأضاف"عبدالحميد"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، اليوم الجمعة، "الله يكون في عون إيهاب جلال، ميستحملش الضغط"، مشيرا إلى أن أبناء الأهلي والزمالك هم الجديرين بتدريب ناديهم.
وأضاف"عبدالحميد"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، اليوم الجمعة، "الله يكون في عون إيهاب جلال، ميستحملش الضغط"، مشيرا إلى أن أبناء الأهلي والزمالك هم الجديرين بتدريب ناديهم.
المزيد عن: وكيل إيهاب جلال رياضة جمال عبد الحميد الزمالك الأهلي الأخبار الرياضية إيهاب جلال أخبار الرياضة