زي النهاردة بتاريخ 19 - 05 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 19 - 05 - 2018

** أحداث





* 1268 - المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس ينجحون باسترداد مدينة أنطاكية[؟] من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة.





* 1609 - كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الخامسة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي.





* 1798 - الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر.





* 1953 - اللواء محمد نجيب يشكل حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.





* 1965 - سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس إيلي كوهين.





* 1971 - أَوَّل احتفال بِـيوم مالكوم إكس أو ذكرى ميلاد مالكوم إكس؛ يوم عطلة في بعض ولايات الإتحاد الأمريكي الشمالي تخليداً وتكريماً لمسيرة الدّاعية الإسلاميّ.





* 1973 - التوقف عن تداول ريال قطر ودبي في كل من الإمارتين.





* 1973 - تأسيس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحت مسمى "مجلس النقد".





* 1989 - إسرائيل تعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.





* 1990 - القوات السوفيتية تنسحب من أكبر قاعدة عسكرية في المجر.





* 2001 - مقتل الفلاحة الصينية «سن زونجهوا» على يد السلطات الصينية لرفضها الخضوع لعملية تعقيم لمنعها من الإنجاب.





* 2004 - بدء محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب.





* 2009 - تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، وقد قاطعت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة، بينما قالت حركة حماس بأن الحكومة غير شرعية وأن تشكيلها يعد تخريب متعمد للحوار الوطني الفلسطيني وتهديد لمستقبل الحوار وتؤكد عدم التعامل معها.





* 2016 - الخارجية المصرية تعلن رسمياً عن تحطم طائرة مصر للطيران رقم 804 قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكباً.









** مواليد





* 1762 - جوهان جوتليب فيخته، فيلسوف ألماني.





* 1881 - مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس وأول رئيس لجمهورية تركيا.





* 1882 - محمد مصدق، رئيس وزراء إيران.





* 1890 - هو تشي منه، الرئيس الأول ومؤسس فيتنام الشمالية.





* 1892 - عبد الحسين هوشمند راد، كاتب مقالات وسيرة إيراني.





* 1914 - ماكس بيروتس، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962.





* 1925 - مالكوم إكس، مؤسس حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة.





* 1927 - يوسف إدريس، أديب مصري.





* 1930 - زينات علوي، راقصة شرقية وممثلة مصرية.





* 1932 - هانم محمد، ممثلة مصرية.





* 1936 - أندري كفاشناك، لاعب كرة قدم تشيكي.





* 1948 - سامي كلارك، مغني وموسيقي لبناني.





* 1952 - بيرت فان مارفيك، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.





* 1954 - هوتشو أوتسكا، ممثل أداء صوتي ياباني.





* 1955 - جيمس غوسلينغ، مطور برمجيات كندي.





* 1960 - ياسنوري إيواساكي، ملحن ياباني.





* 1963 - فيليبو غالي، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1970 - مصطفى شعبان، ممثل مصري.





* 1977 - مانويل ألمونيا، لاعب كرة قدم إسباني.





* 1979 - سانو ليك، ممثلة أمريكية.





* 1979 - أندريا بيرلو، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1979 - دييغو فورلان، لاعب كرة قدم أوروغواني.





* 1980 - ابتسام العطاوي، ممثلة بحرينية.





* 1980 - درو فولر، ممثل أمريكي.





* 1987 - ديفيد إدغار، لاعب كرة قدم كندي.









** وفيات





* 1536 - آن بولين، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا وأم ابنته الملكة إليزابيث الأولى.





* 1825 - سان سايمون، فيلسوف سياسي فرنسي.





* 1864 - ناثانيال هاوثورن، روائي أمريكي.





* 1898 - وليام غلادستون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





* 1935 - توماس إدوارد لورنس، ضابط استخبارات بريطاني اشتهر باسم لورنس العرب.





* 1965 - محمد البشير الإبراهيمي، مفكر إسلامي جزائري.





* 1994 - جاكلين كينيدي، زوجة رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثين جون كينيدي.





* 1998 - سوسوكه أونو، رئيس وزراء اليابان.





* 2009 - روبرت فورشغوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.





* 2015 - ‏حسن مصطفى، ممثل مصري.‬









** أعياد ومناسبات





* يوم مالكوم إكس في أمريكا.





* عيد الشباب والرياضة في تركيا.





* يوم الطالب في الجزائر.



